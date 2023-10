Antonio Mohamed, director técnico de Club Pumas llegó al partido contra Rayados de Monterrey portando una peculiar playera que le podría costar una sanción.

Y es que, Antonio Mohamed vistió una camisa con un estampado de la Virgen de Guadalupe en el torso, misma que captó la atención de los fans y medios de comunicación.

Aunque, parece algo normal, la realidad es que el estratega podría recibir una sanción. El regamento indica que ningún miembro puede hacer alusión a cualquier doctrina religiosa.

En la regla 4 habla sobre el equipamiento, el cual no podrá tener mensajes de carácter político o religioso, aunque solo habla de los jugadores, la realidad es que el DT también es parte del equipo.

“El equipamiento no deberá contener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal. Los jugadores no deberán mostrar ropa interior con eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso, personal o publicitario que no sea el logotipo del fabricante.”, se lee

“En caso de infracción, el jugador o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA”.

Turco Mohamed y la sanción que podría recibir

Por su parte Turco Mohamed podría ser sancionado por no cumplir con el Artículo 7 del Código de Ética y las sanciones podrían ser las siguientes:

Advertencia

Amonestación

Suspensión temporal

Exclusión

Multa

Servicio Comunitario

Desafiliación

“Artículo 7- Independientemente de la ideología de las personas y del respeto que se les debe otorgar, todo el que esté sujeto a la aplicación de este Código de Ética deberá mantener una posición neutral ante asuntos de carácter religioso y político”.

Club Pumas y su próximo partido

Club Pumas cayó por la mínima ante Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, gracias a un gol de los regios en el tiempo añadido.

No obstante, Club Pumas tendrá otra oportunidad en su próximo partido cuando enfrente a Club Necaxa el próximo 27 de octubre a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

