Los polémicos videos de Chicharito en los que hizo comentarios machistas provocó que varios se pronunciaran al respecto tanto a favor como en contra y uno de ellos fue Marc Crosas, quien se puso a cocinar y le lanzó una tremenda indirecta al jugador del Rebaño Sagrado.

Fue a través de sus redes sociales que Marc Crosas publicó un video en el que se le ve preparando comida, fuera de los estándares que dijo el Chicharito sobre que el rol de un hombre es el de ser únicamente proveedor, algo que el analista de TUDN rompió.

“Cuando eres proveedor y mantienes el hogar al mismo tiempo pero tu masculinidad no está en duda. ¿O si?”, escribió Marc Crosas en sus redes sociales lanzándole una indirecta a Chicharito.

El video de Marc Crosas con la indirecta que escribió en su post es una clara muestra de que el Chicharito está equivocado, pues tanto hombres como mujeres pueden proveer y hacer labores del hogar sin ningún problema.

Dicho video de Marc Crosas ya cuenta con más de mil me gusta y los comentarios lo llenaron de elogios para el exfutbolista del FC Barcelona.

“El romántico del gol”, “también es el romántico de la cocina”, “veeees, súper crack, Pero qué nivel!!!”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios en la publicación de Marc Crosas.

Cabe mencionar que los comentarios que hizo Chicharito fueron criticados por varias personas del medio del deporte y del espectáculo, incluso Chivas y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se pronunciaron al respecto.

¿Chicharito pidió disculpas por sus comentarios?

Luego de la polémica, Chicharito publicó un comunicado con el objetivo de pedir disculpas por sus recientes declaraciones.

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona”, dice una parte de su comunicado.