Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs y esposo de Taylor Swift, apareció entre las víctimas de un millonario esquema Ponzi que defraudó a inversionistas por más de 35 millones de dólares.

El nombre del deportista fue mencionado durante el proceso judicial contra Siddharth Jawahar, fundador de Swiftarc Capital LLC, una firma de inversión señalada por operar con información falsa y desviar recursos para gastos personales de lujo.

Aunque no se ha revelado cuánto dinero perdió Travis Kelce, el caso ha generado gran interés por la dimensión del fraude.

¿Cómo fue la estafa Ponzi en la que cayó Travis Kelce?

De acuerdo con documentos judiciales y reportes de medios estadounidense sobre la estafa de la que Travis Kelce, fue víctima, se reveló que Jawahar comenzó a captar dinero de inversionistas a travésde Swiftarc Capital desde 2015.

La mayor parte de los recursos de las que Travis Kelce fue víctima, terminó concentrada en una inversión vinculada con Philip Morris Pakistan.

Cuando esa inversión perdió valor, Jawahar habría presentado información falsa para hacer creer a los inversionistas que sus recursos continuaban generando ganancias.

Entre julio de 2016 y diciembre de 2023, recibió más de 35 millones de dólares, pero únicamente destinó alrededor de 10 millones a inversiones reales(172 millones 502 mil 096 pesos).

Travis Kelce fue víctima de un fraude con esquema Ponzi (Courtesy of Tommy Hilfiger)

El resto del dinero fue utilizado, entre otras cosas como:

Pagar jets privados

Hoteles

Departamentos de lujo

Ropa

Comidas

Membresías en clubes privados

Travis Kelce aparece entre las víctimas de la estafa Ponzi

Los fiscales mencionaron a Travis Kelce como una de las personas afectadas por el esquema Ponzi, aunque no se ha revelado cuánto dinero invirtió ni cuándo realizó la operación. Otros deportistas también fueron relacionados con Swiftarc Capital.

Jawahar se declaró culpable de tres cargos de fraude electrónico en enero de 2026 y deberá pagar 31.35 millones de dólares (534 millones 506 mil 960 pesos aproximadamente) en restitución a las víctimas, entre ellas Travis Kelce.