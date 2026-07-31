CBS Sports suspendió temporalmente a Tony Romo, exmariscal de campo de los Dallas Cowboys y analista principal de la NFL, tras su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol.

CBS, cadena de Estados Unidos, informó que Tony Romo, de 43 años, permanecerá fuera de sus funciones “hasta nuevo aviso”.

En su lugar, será el exjugador profesional de los Houston Texans, JJ Watt, quien se una al equipo principal de transmisión junto a Jim Nantz y Tracy Wolfson, reforzando la cobertura de la NFL mientras se define el futuro del exquarterback.

Desde 2017, Romo ha cubierto los partidos de la NFL como analista principal en CBS. La nueva temporada arrancará en septiembre, no está claro en qué momento retomará su papel.

El escándalo crece. El analista está en medio de un contrato multimillonario de una duración de 10 años y una paga de 180 millones de dólares (poco más de 3,116 millones de pesos) con CBS.

Arrestan a Tony Romo por conducir ebrio

Tony Romo tuvo su primera infracción de tráfico el pasado 23 de julio. En analista principal de CBS Sports fue visto adelantando a otros vehículos en una carretera de Wisconsin.

Al momento de su detención, Tony Romo dijo a los agentes que venía de un campo de golf en Milwaukee y que se dirigía a visitar a sus abuelos.

Aseguró que no había bebido, pero sus sus ojos rojos y vidriosos, además del olor a alcohol que desprendía, lo delataron.

Se sometió a varias pruebas de sobriedad, pero falló. Escaló la situación cuando se negó a someterse a la prueba de alcoholemia argumentando que sus abogados le aconsejaron nunca debía hacerlo.

NEW: Bodycam footage of Tony Romo's arrest released, tells police officer that he was on his way to see Grandma and Grandpa.



"Because I’m coming from a golf course, you think I’m drunk?" he asked the female police officer.



Romo was also heard telling officers that he was having… pic.twitter.com/Por3T2kahA — Collin Rugg (@CollinRugg) July 29, 2026

Posteriormente, se emitió una orden judicial para obtener una muestra de sangre de Romo y realizar un análisis químico.

Así como se le multó por llevar en el lugar del copiloto una botella de alcohol -abierta-.

Deberá comparecer ante un tribunal el 21 de septiembre. Corre el riesgo de perder su licencia de conducir durante un año.