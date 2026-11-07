Toluca vs Rayados se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 7 de noviembre a las 19 horas por ViX y TV Azteca.

Partido: Toluca vs Rayados

Fase: Jornada 16 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX y TV Azteca

Toluca vs Rayados es uno de los cuatro partidos programados este sábado 7 de noviembre, en la Jornada 16 del Apertura 2026.

Toluca vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El sábado 7 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 16 de la Liga MX, día en que se miden Toluca vs Rayados.

Toluca vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Toluca vs Rayados.

Toluca vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El partido Toluca vs Rayados podrá verse a través de la señal de ViX y TV Azteca.