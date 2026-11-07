Toluca vs Rayados se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 7 de noviembre a las 19 horas por ViX y TV Azteca.
- Partido: Toluca vs Rayados
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX y TV Azteca
Toluca vs Rayados es uno de los cuatro partidos programados este sábado 7 de noviembre, en la Jornada 16 del Apertura 2026.
Toluca vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
El sábado 7 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 16 de la Liga MX, día en que se miden Toluca vs Rayados.
Toluca vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Toluca vs Rayados.
Toluca vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
El partido Toluca vs Rayados podrá verse a través de la señal de ViX y TV Azteca.
- Partido: Toluca vs Rayados
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX y TV Azteca