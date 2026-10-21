San Luis vs Querétaro jugaron en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 2-1 para la escuadra potosina.

Después del resultado en la Jornada 13, San Luis se ubica en décimo sexto lugar con 16 puntos.

Querétaro, por su parte, se quedó con 20 unidades en la sexta posición del Apertura 2026.

Marcador final: San Luis 2-1 Querétaro.

San Luis vs Querétaro: así se definió el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

San Luis vs Querétaro se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

San Luis con la necesidad de seguir escalando posiciones en el torneo, mientras Querétaro en busca de mantenerse en puestos de liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido San Luis vs Querétaro:

Minuto 52: Gol de Felipe Mora (San Luis)

Minuto 67: Autogol de Daniel Parra (Querétaro)

Minuto 74: Gol de Alí Ávila (Querétaro)

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Querétaro en la Liga MX?

San Luis y Querétaro volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

San Luis visita al Atlante el 23 de octubre, mientras que Querétaro enfrenta a Cruz Azul el 25 del mismo mes.