FC Juárez vs Atlante jugaron en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 0-1 para la escuadra de los Potros de Hierro.

Después del resultado en la Jornada 13, FC Juárez se ubica en lugar 18 con 4 puntos.

Atlante, por su parte, se quedó con 14 unidades en la décimo quinta posición del Apertura 2026.

Marcador final: FC Juárez 0-1 Atlante.

FC Juárez vs Atlante: así se definió el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

FC Juárez vs Atlante se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

FC Juárez con la necesidad de seguir escalando posiciones en el torneo, mientras Atlante en busca de salir de los últimos lugares de la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido FC Juárez vs Atlante:

Minuto 76: Gol de Nico Carrera (Atlante)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Juárez y Atlante en la Liga MX?

FC Juárez y Atlante volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

FC Juárez visita al Necaxa el 23 de octubre, mientras que Atlante enfrenta a San Luis el 23 del mismo mes.