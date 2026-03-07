Chivas vs América se verán las caras en el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil. El partido es el martes 10 de marzo de 2026 y será transmitido por Prime Video a las 19:05 horas.

Partido: Chivas vs América

Fase: Jornada 10

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Martes 10 de marzo de 2026

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Prime Video

Chivas vs América: ¿Cuándo ver el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil?

Chivas vs América se enfrentarán el martes 10 de marzo en partido pendiente de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

El encuentro entre rojiblancas y azulcremas es uno de los partidos más importantes de México, pues está catalogado como el Clásico Nacional.

Chivas vs América: Hora para ver el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil

El Chivas vs América de la Liga MX Femenil se jugará a las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

Chivas vs América: ¿Dónde ver el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil?

El Chivas vs América será transmitido por la plataforma de Amazon Prime Video desde el Estadio Akron.

Chivas vs América: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil? (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cómo llegan Chivas y América al Clásico Nacional de Liga MX Femenil?

Chivas venció al Atlas en la Liga MX Femenil previo al partido ante América, y suma 22 puntos en el tercer lugar del torneo.

América enfrentó a Rayadas en la Jornada 9, juego que terminó 1-1, por lo que esperan sumar puntos contra Chivas para acercarse al liderato del torneo.