Tigres vs Rayados se enfrentarán en la Jornada 10 de la Liga MX. La cita es el sábado 7 de marzo a las 21 horas por Canal 7 Fox One.

Partido: Tigres vs Rayados

Fase: Jornada 10

Torneo: Liga MX

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7 y Fox One

Tigres vs Rayados: Hora para ver el Clásico Regio de la Liga MX

Tigres vs Rayados se medirán el sábado 7 de marzo como parte de la Jornada 10 de la Liga MX a las 21 horas.

Tigres vs Rayados: Canal para ver el Clásico Regio de la Liga MX

Canal 7 y Fox One transmitirán el partido Tigres vs Rayados, el sábado 7 de marzo a las 21 horas.

Partido: Tigres vs Rayados

Fase: Jornada 10

Torneo: Liga MX

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7 y Fox One

Tigres vs Rayados: A qué hora y dónde ver el Clásico Regio de la Liga MX. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cómo llegan Tigres y Rayados a la Jornada 10 de la Liga MX?

Tigres se enfrentó al Puebla en la Jornada 9 de la Liga MX.

Rayados llega al juego contra Tigres tras jugar contra Querétaro en la Jornada 9 de la Liga MX.

El equipo de los Rayados tendrá que ganar en el Estadio Universitario si quiere seguir escalando posiciones en la tabla general de la Liga MX.