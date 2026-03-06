Tigres vs Rayados se enfrentarán en la Jornada 10 de la Liga MX. La cita es el sábado 7 de marzo a las 21 horas por Canal 7 Fox One.
- Partido: Tigres vs Rayados
- Fase: Jornada 10
- Torneo: Liga MX
- Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canal 7 y Fox One
Tigres vs Rayados: Hora para ver el Clásico Regio de la Liga MX
Tigres vs Rayados se medirán el sábado 7 de marzo como parte de la Jornada 10 de la Liga MX a las 21 horas.
Tigres vs Rayados: Canal para ver el Clásico Regio de la Liga MX
Canal 7 y Fox One transmitirán el partido Tigres vs Rayados, el sábado 7 de marzo a las 21 horas.
¿Cómo llegan Tigres y Rayados a la Jornada 10 de la Liga MX?
Tigres se enfrentó al Puebla en la Jornada 9 de la Liga MX.
Rayados llega al juego contra Tigres tras jugar contra Querétaro en la Jornada 9 de la Liga MX.
El equipo de los Rayados tendrá que ganar en el Estadio Universitario si quiere seguir escalando posiciones en la tabla general de la Liga MX.