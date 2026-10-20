San Luis vs Querétaro se encuentran en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-2 en el Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.
San Luis vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
San Luis 1-2 Querétaro es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX
Pronóstico: San Luis 1-2 Querétaro
San Luis vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Querétaro, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.
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San Luis
- Portero: Gibrán Lajud
- Defensas: Galindo, Cruz, Águila y Torres
- Mediocampistas: Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Llorente
- Delantero: Rodríguez, Duarte y Mora
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra
- Mediocampistas: Carlo Adriano, Santiago Homenchenko y Mateo Coronel
- Delanteros: Enzo Giménez, Paulo Víctor y Alí Ávila
San Luis vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
San Luis vs Querétaro juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 19 horas por ESPN, Disney+ y ViX.
- Partido: San Luis vs Querétaro
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX