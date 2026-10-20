San Luis vs Querétaro se encuentran en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-2 en el Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.

San Luis vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

San Luis 1-2 Querétaro es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX

Pronóstico: San Luis 1-2 Querétaro

San Luis vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Querétaro, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.

San Luis

Portero: Gibrán Lajud

Defensas: Galindo, Cruz, Águila y Torres

Mediocampistas: Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Llorente

Delantero: Rodríguez, Duarte y Mora

Querétaro ha tenido un gran Apertura 2026 (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra

Mediocampistas: Carlo Adriano, Santiago Homenchenko y Mateo Coronel

Delanteros: Enzo Giménez, Paulo Víctor y Alí Ávila

San Luis vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

San Luis vs Querétaro juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 19 horas por ESPN, Disney+ y ViX.