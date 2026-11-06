Tigres vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 7 de noviembre a las 17 horas por TV Azteca.

Partido: Tigres vs Cruz Azul

Fase: Jornada 16 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: TV Azteca

Tigres vs Cruz Azul es uno de los cuatro partidos programados este sábado 7 de noviembre, en la Jornada 16 del Apertura 2026.

Tigres vs Cruz Azul: Día para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El sábado 7 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 16 de la Liga MX, día en que se miden Tigres vs Cruz Azul.

Tigres vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tigres vs Cruz Azul.

Tigres vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El partido Tigres vs Cruz Azul podrá verse a través de la señal de TV Azteca.