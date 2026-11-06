Tigres vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 7 de noviembre a las 17 horas por TV Azteca.
- Partido: Tigres vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: TV Azteca
Tigres vs Cruz Azul es uno de los cuatro partidos programados este sábado 7 de noviembre, en la Jornada 16 del Apertura 2026.
Tigres vs Cruz Azul: Día para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
El sábado 7 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 16 de la Liga MX, día en que se miden Tigres vs Cruz Azul.
Tigres vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tigres vs Cruz Azul.
Tigres vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
El partido Tigres vs Cruz Azul podrá verse a través de la señal de TV Azteca.
- Partido: Tigres vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: TV Azteca