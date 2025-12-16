Talavera vs Real Madrid se miden en partido de la Copa del Rey en la fase de dieciseisavos de final; te decimos la hora y canal para ver al equipo merengue el miércoles 17 de diciembre.

Partido: Talavera vs Real Madrid

Fase; Dieciseisavos de final Copa del Rey

Fecha: Miércoles 17 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Municipal El Prado

Transmisión: SKY Sports

Talavera vs Real Madrid: A qué hora ver el partido de los Merengues en la Copa del Rey

El miércoles 17 de diciembre de 2025 continúan los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, Talavera vs Real Madrid, a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México.

Talavera vs Real Madrid: ¿Dónde ver el partido de los Merengues en la Copa del Rey?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Talavera vs Real Madrid, dieciseisavos de final de la Copa del Rey,

Partido: Talavera vs Real Madrid

Fase; Dieciseisavos de final Copa del Rey

Fecha: Miércoles 17 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Municipal El Prado

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey?

El Real Madrid se mantiene en cerrada pelea con el FC Barcelona para quedarse con el liderato y el campeonato de LaLiga, previo a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey vs Talavera.

En la Jornada 16 de LaLiga, el Real Madrid ganó 2-1 al Alavés, para calmar un poco la presión que había sobre el equipo de Xabi Alonso.

Con 39 puntos, el Real Madrid se mantiene cuatro unidades abajo del FC Barcelona, líder de LaLiga.

¿Quién es el rival del Real Madrid en dieciseisavos de final de la Copa del Rey?

Talavera de la Reina está representado en el futbol español por el Club de Futbol Talavera de la Reina, una institución nacida tras la desaparición del Talavera Club de Futbol, que enfrentará a Real Madrid en la Copa del Rey

El actual Talavera heredó los colores, el escudo y gran parte de su identidad social y deportiva, y milita en la tercera categoría del futbol español.

La sede del Talavera esla ciudad de Talavera de la Reina, dentro de la comunidad de Castilla-La Mancha.