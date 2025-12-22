Napoli vs Bolonia se midieron en la Final de la Supercopa de Italia 2025, Conoce quién fue el ganador y revisa el resultado y los goles del partido jugado en Arabia Saudita.

Bolonia buscaba su primer campeonato en el Supercopa de Italia, mientras que, Napoli saltó a la cancha por su tercer trofeo.

Napoli vs Bolonia: ¿Quién es el campeón de la Supercopa de Italia 2025?

Napoli ganó 2-0 a Bolonia en la Final de la Supercopa de Italia 2025, para coronarse por tercera ocasión en la historia.

El Bolonia no fue capaz de darle mayor pelea a Napoli, que celebró en Arabia Saudita.

Final Supercopa de Italia 2025: Napoli 2-0 Bolonia

DALE CAMPEONNNNNNN DALE CAMPEOOOONNNNNNN pic.twitter.com/1QYCQSiyIp — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) December 22, 2025

¿Cómo ganó Napoli la Final de la Supercopa de Italia 2025?

El brasileño David Neres, con dos goles, fue el héroe del Napoli en la victoria de 2-0 sobre Bolonia en la Final de la Supercopa de Italia 2025.

El primero de los dos goles de Neres fue a los 39 minutos, cuando el delantero tomó tomó la pelota y la clavó al ángulo.

Una mala salida en la defensa del Bolonia le abrió la puerta a Neres para anotar su segundo gol, y encaminar a Napoli a ganar la Supercopa de Italia 2025.

💡 Solamente una genialidad podía romper el empate y David Neres hace esta grosería. 🤯#Supercoppa pic.twitter.com/ElRmsinc0i — FOX (@somos_FOX) December 22, 2025

Estos son los máximos ganadores de la Supercopa de Italia

Napoli se acerca a los máximos ganadores de la Supercopa de Italia, lista que encabeza con 9 trofeos la Juventus,

AC Milan e Inter de Milán con 8 trofeos, siguen en la lista de ganadores de la Supercopa de Italia.

Napoli sumó su tercer campeonato de la Supercopa de Italia, mientras que Bolonia se quedó con las ganas de estrenarse.

¿Cuándo vuelven a jugar Napoli y Bolognia en la Serie A?

La Serie A no se detiene y tanto el Napoli como el Bolonia jugarán el fin de semana en la Jornada 17 de la competencia, luego de disputar la Final de la Supercopa de Italia 2025.

Napoli celebrará el haber ganado la Supercopa de Italia 2025 de visita, cuando juegue en la cancha del Cremonesse el domingo 28 de diciembre.

Con 31 puntos, Napoli busca el liderato de la Serie A en poder del Inter de Milán.

Bolonia también juega el domingo 28 de diciembre, en casa ante Sassuolo.