Spirit vs Pachuca: Pronóstico y posibles alineaciones de la semifinal de la W Champions Cup.

Spirit vs Pachuca se enfrentarán en las semifinales de la W Champions Cup. El partido de ida se jugará el miércoles 20 de mayo en el Estadio Hidalgo. El pronóstico es 0-2 a favor del equipo de los Tuzos.
Spirit vs Pachuca: Pronóstico para la semifinal de la W Champions Cup
Spirit recibe a Pachuca en el duelo de ida de las semifinales de la W Champions Cup. El marcador será un 0-2 a favor del cuadro de Hidalgo.
Pronóstico: Spirit 0-2 Pachuca.
Spirit vs Pachuca: Posibles alineaciones para la semifinal de la W Champions Cup
Spirit y Pachuca se miden en el duelo de ida de semifinales de la W Champions Cup. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.
Spirit
- Portera: Aubrey Kingsbury
- Defensas: Esme Morgan, Annaig Butel, y Gabrielle Carle
- Mediocampistas: Croix Bethune, Leicy Santos, Courtney Brown, y Hal Hershfelt
- Delanteras: Ashley Hatch, Rosemonde Kouassi, y Brittany Ratcliffe
Pachuca
- Portera: Estheffany Barreras
- Defensas: Janelly Farías, Andrea Pereira, Kenti Robles, y Liliana Mercado
- Mediocampistas: Karla Nieto, Alice Soto, y Chinwendu Ihezuo
- Delanteras: Charlyn Corral, Kiana Palacios, y Danielle Interdonato
Spirit vs Pachuca: Día, hora y canal para ver la ida de la semifinal de la W Champions Cup
Spirit vs Pachuca juegan en semifinales de la W Champions Cup. El partido es el miércoles 20 de mayo de 2026 y será transmitido a las 20:30 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: Spirit vs Pachuca
- Fase: Semifinales
- Torneo: W Champions Cup
- Fecha: Miércoles 20 de mayo de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cómo llegan Spirit y Pachuca a las semifinales de la W Champions Cup?
Pachuca tiene la ventaja de jugar en casa, ya que el Estadio Hidalgo fue elegido por la Concacaf como la sede oficial de las finales del torneo. El cuadro dirigido por Óscar Torres ha mostrado regularidad y se consolidó como uno de los favoritos.
Spirit, por su parte, avanzó de manera invicta en la fase de grupos, logrando la hazaña de no permitir ni un solo gol en sus cuatro partidos.