Spirit vs Pachuca se enfrentarán en las semifinales de la W Champions Cup. El partido de ida se jugará el miércoles 20 de mayo en el Estadio Hidalgo. El pronóstico es 0-2 a favor del equipo de los Tuzos.

Spirit vs Pachuca: Pronóstico para la semifinal de la W Champions Cup

Spirit recibe a Pachuca en el duelo de ida de las semifinales de la W Champions Cup. El marcador será un 0-2 a favor del cuadro de Hidalgo.

Pronóstico: Spirit 0-2 Pachuca.

Spirit vs Pachuca: Posibles alineaciones para la semifinal de la W Champions Cup

Spirit y Pachuca se miden en el duelo de ida de semifinales de la W Champions Cup. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.

Spirit

Portera: Aubrey Kingsbury

Defensas: Esme Morgan, Annaig Butel, y Gabrielle Carle

Mediocampistas: Croix Bethune, Leicy Santos, Courtney Brown, y Hal Hershfelt

Delanteras: Ashley Hatch, Rosemonde Kouassi, y Brittany Ratcliffe

Pachuca

Portera: Estheffany Barreras

Defensas: Janelly Farías, Andrea Pereira, Kenti Robles, y Liliana Mercado

Mediocampistas: Karla Nieto, Alice Soto, y Chinwendu Ihezuo

Delanteras: Charlyn Corral, Kiana Palacios, y Danielle Interdonato

Spirit vs Pachuca: Pronóstico y posibles alineaciones de la semifinal de la W Champions Cup. (Ulises Naranjo / Mexsport)

Spirit vs Pachuca: Día, hora y canal para ver la ida de la semifinal de la W Champions Cup

Spirit vs Pachuca juegan en semifinales de la W Champions Cup. El partido es el miércoles 20 de mayo de 2026 y será transmitido a las 20:30 horas por ESPN y Disney+.

Partido: Spirit vs Pachuca

Fase: Semifinales

Torneo: W Champions Cup

Fecha: Miércoles 20 de mayo de 2026

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: ESPN y Disney+

¿Cómo llegan Spirit y Pachuca a las semifinales de la W Champions Cup?

Pachuca tiene la ventaja de jugar en casa, ya que el Estadio Hidalgo fue elegido por la Concacaf como la sede oficial de las finales del torneo. El cuadro dirigido por Óscar Torres ha mostrado regularidad y se consolidó como uno de los favoritos.

Spirit, por su parte, avanzó de manera invicta en la fase de grupos, logrando la hazaña de no permitir ni un solo gol en sus cuatro partidos.