Tom Brady no puede alejarse del deporte, así que se convirtió en propietario del Birmingham City, equipo de la Segunda División inglesa al que quiere llevar a la Premier League.

La leyenda de los emparrillados Tom Brady, quien fue 7 veces campeón de la NFL , se asoció con los propietarios de Birmingham City, Knighthead Capital Management LLC, para ser presidente de la junta asesora del club.

El Birmingham City advirtió que Tom Brady “aplicará su amplia experiencia y liderazgo en varios componentes del club, incluido el trabajo junto con el departamento de ciencias del deporte para asesorar sobre programas de salud, nutrición, bienestar y recuperación”.

Tom Brady (Captura)

Tom Brady confía en levantar al Birmingham City de la Segunda División

Tom Brady se retiró de la NFL en febrero de 2023, después de 23 temporadas , y es la segunda estrella de la NFL que se interesa como empresario en el futbol inglés, luego de que JJ Watt invirtiera en el Burnley de la Premier League.

A través de un video, compartido en sus redes sociales, Tom Brady aceptó que tiene mucho por aprender sobre el futbol inglés. “Así que este es el trato, me incorporo oficialmente al Birmingham City”.

“Tal vez te estés preguntando qué sé sobre el futbol inglés, sé algunas cosas sobre ganar, y creo que pueden traducirse bastante bien”, advirtió Tom Brady acerca de la nueva etapa que está emprendiendo.

Tom Brady adelantó que el éxito comienza con el trabajo realizado cuando nadie mira. “Sé que un equipo no es nada sin la ciudad que lo respalda. Me gusta ser el caballo negro. El camino ha sido largo para Birmingham, pero estos fanáticos no dejaron de creer”.

Tom Brady ya quiere conocer a los fans del Birmingham City

Motivado ante su nuevo reto, Tom Brady prometió ver pronto a los fans del Birmingham City en St Andrew’s. “Es hora de ponerse a trabajar”.

Acerca de la llegada de Tom Brady al Birmingham, Tom Wagner, presidente del club comentó: “La incorporación de Tom Brady al equipo de la ciudad de Birmingham es una declaración de intenciones. Estamos poniendo el listón a nivel mundial”.

Añadió que el objetivo con el que Tom Brady se ha comprometido es hacer de Birmingham City un líder respetado en nutrición, salud, bienestar y recuperación en todo el mundo del futbol.

Para rematar el acuerdo, Tom Brady sentenció. “Birmingham City es un club icónico con tanta historia y pasión y ser parte de los Blues es un verdadero honor para mí. BCFC se basa en el trabajo en equipo y la determinación y estoy emocionado de trabajar”.

Tom Brady recordó que ha sido parte de algunos equipos increíbles, “y estoy ansioso por aplicar mi perspectiva para crear el mismo éxito aquí en Birmingham”.

