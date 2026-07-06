Claudia Sheinbaum llamó a la población a disfrutar con responsabilidad el partido México vs Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, disputado este domingo 5 de julio.

A través de su cuenta de X, Claudia Sheinbaum escribió: “¡Todo México apoyando a nuestra Selección! Recuerden todas y todos, disfrutar esta hermosa noche con responsabilidad”, en un mensaje dirigido a la afición.

El exhorto ocurre ante los antecedentes de festejos masivos registrados tras el triunfo de México sobre Ecuador, por lo que la mandataria pidió celebrar con prudencia y evitar situaciones de riesgo.

Sheinbaum llama a celebrar con responsabilidad (Captura de pantalla)

CDMX reforzará seguridad y organizará festejos para el México vs Inglaterra

Tras las celebraciones posteriores al triunfo sobre Ecuador, autoridades capitalinas informaron que 1.4 millones de personas participaron en distintos puntos de la Ciudad de México.

De ese total, 820 mil asistentes acudieron a Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución, mientras 484 mil personas celebraron en el Zócalo.

¡Quiere volar! Secretaría de Salud de CDMX alerta por la práctica viral del Mundial 2026 (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO / Graciela López Herrera)

Además, 95 mil aficionados permanecieron en el Estadio Ciudad de México y sus alrededores, convirtiendo la jornada en una de las mayores concentraciones registradas en la capital.

Ante un posible incremento de asistentes por el México vs Inglaterra, Sheinbaum instruyó fortalecer los protocolos de protección civil, salud y seguridad para prevenir incidentes.

La administración capitalina descartó prohibir reuniones en el Ángel de la Independencia, al considerar que las barreras físicas podrían generar riesgos adicionales entre los asistentes.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que la estrategia privilegiará mantener abiertos los flujos peatonales para facilitar la movilidad durante los festejos.

Las autoridades también impulsarán celebraciones descentralizadas mediante espacios gratuitos en distintos puntos de la ciudad, mientras continúan las investigaciones por incidentes registrados durante festejos anteriores.