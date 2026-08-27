Jenni Hermoso volverá a jugar en el futbol español después de concretarse su fichaje con el Atlético de Madrid, en uno de los movimientos más destacados del mercado para el conjunto colchonero.

Jenni Hermoso se desvinculó de Tigres Femenil este verano y cumplió así uno de sus objetivos: regresar a España para continuar con su carrera.

La atacante firmó un contrato con el Atlético de Madrid hasta 2027 y ahora afrontará un nuevo reto con el conjunto rojiblanco.

Jenni Hermoso regresa a España tras ser campeona en México

El regreso de Jenni Hermoso al futbol español se produce después de una etapa de varios años en México.

“He tenido la suerte de elegir dónde estar y hoy me siento una privilegiada de poder decir que estoy en el lugar donde quiero”, expresó Jenni Hermoso en sus primeras declaraciones como nueva jugadora del Atlético de Madrid.

Jenni Hermoso regresa al Atlético de Madrid: firma hasta 2027. (@AtletiFemenino)

Jenni Hermoso defendió las camisetas de Pachuca y Tigres Femenil, dejando una importante huella en la Liga Femenil BBVA.

La española llegó a Tigres en enero de 2024, procedente de Pachuca, para reforzar al equipo de cara al Clausura 2024. Con las Amazonas permaneció poco más de dos años y consiguió conquistar dos títulos: el Campeón de Campeonas 2024 y el campeonato del Apertura 2025.

Jenni Hermoso llega al Atlético de Madrid como fichaje de lujo

Para Jenni Hermoso, el regreso a España supone también reencontrarse con un futbol que conoce perfectamente y comenzar una nueva etapa después de su exitoso paso por México.

Con contrato hasta 2027, Jenni Hermoso vuelve a casa y lo hace como una de las grandes incorporaciones del Atlético de Madrid.