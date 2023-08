La locura se ha desatado en torno a Sergio Ramos y el Club América, pues el defensor podría llegar a la Liga MX como otro bombazo español para este Apertura 2023, por lo que ha desatado un sin fin de memes.

En las últimas semana se corrió el rumor de que el Club América estaría interesado en fichar a Sergio Ramos y ante su posible llegada a la Liga MX, como otro de los bombazos para el Apertura 2023, el español desató la burla con un sin fin de memes.

Sergio Ramos quien quedó libre tras no renovar contrato con el Paris Saint Germain, abrió la posiblidad de llegar al futbol mexicano, ya que el Club América estaría dispuesto a ficharlo ante la necesidad de un central.

Aunque supuestamente la directiva azulcrema presentó proyecto, oferta y salario, están a la espera de la respuesta del zaguero español, quien mantiene ofertas de otros equipos, por lo que habrá que esperar que decide sobre su futuro.

Sergio Ramos desató los memes por su posible llegada al Club América

Las redes sociales explotaron sobre la posible llegada de Sergio Ramos al Club América, donde los peculiares memes no pudieron faltar.

Sergio Ramos ilusiona a todos los fanáticos del Club América sobre su posible arribo a la Liga MX, donde los internautas se han hecho notar con un fin de memes. Algunos de ellos señalán que hay que tener 1 por ciento de posibilidad y el 99 por ciento de fe.

Otros ponen en reflexión en torno a su futuro del español, pues tendría que decidirse si vivir en la Ciudad de México o en Los Ángeles, ya que tiene ofertas del Galaxy.

Uno de los memes más divertidos, es uno que dice “Sergio Ramos cuando lea que en su contrato viene a hacer 3 novelas” esto porque el Club América es dueño de Televisa.

Sergio Ramos tiene ofertas de Arabia y de la MLS

Sergio Ramos no tieen definidos su futuro y aunque no tiene equipo al defensor español no le han faltado ofertas, pues equipos de Arabia y de la MLS buscan sus servicios.

El mercado de fichajes sigue su marcha y Sergio Ramos no tiene claro su futuro tras culiminar contrato con el PSG, por lo que el español analiza donde continuará con su carrera, equipos de la MLS lo han pretendido, mismo caso que en Arabia.

Sin embargo el zaguero español analiza junto a su agente cual es la mejor opción, ya que el deseo del futbolista es mantener en Europa para jugar al máximo nivel.

Ante ello han surgio rumores que el Sevilla estaría interesado en sus servicios, ademaás que de se podría dar un inesperado regreso al Real Madrid tras la lesión de Eder Militao.

