La salida de Neymar del París Saint Germain es inminente y dejaría al equipo por una jugosa oferta en Arabia Saudita incluso rechazaría al equipo de sus amores el FC Barcelona.

Es más que claro la ruptura entre Neymar y la afición del París Saint Germain por lo cual el brasileño habría decidido salir del equipo cuanto antes y aceptaría una jugosa oferta del Al Hilal de Arabia Saudita.

De acuerdo con medios franceses el conjunto árabe le aportaría un ingreso muy importante al cuadro parisino en un verano que necesitaba esos ingresos para no exponerse al fair play financiero.

Es por eso que Neymar se olvidaría de su sueño de volver al FC Barcelona equipo en el que vivió una etapa muy importante al lado de Lionel Messi.

Kylian Mbappé y Neymar (Christophe Ena / AP)

Neymar y su regreso al FC Barcelona

Neymar llegó al París Saint Germain en 2017 equipo que pagó una cláusula de rescisión con el FC Barcelona que ascendió a los 4 mil 88 millones de pesos siendo el traspaso más caro en la historia del futbol.

Sin embargo, en los últimos días se le vinculó con el club blaugrana dirigido por Xavi Hernández.

Incluso el propio director técnico dijo que le gustaría contar con Neymar aunque prefería no meterse en polémicas y no hablar más al respecto pues el fichaje no era algo seguro.

“¿Neymar? No puedo avanzar nada. El año pasado ya dije algún nombre de algún jugador de otro equipo y se enfadaron. De aquí al final del mercado, ya veremos”, dijo.

Neymar y sus lesiones

No es un secreto que las lesiones han impedido que Neymar muestre un desempeño óptimo mismo que se esperaba desde su llegada al París Saint Germain.

Se ha mantenido fuera de actividad mucho tiempo y eso ha hecho que se vea mermado dentro del campo de juego.

Pese a todo, el brasileño mantiene contrato con el PSG que lo vincula por 4 años más , por lo que su salida se dará para que el equipo quede se embolse una fuerte cantidad misma que no sería problema para el cuadro árabe del Al Hilal.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok