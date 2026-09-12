El partido de Pumas-León en el Estadio Olímpico Universitario, terminó con un enfrentamiento entre integrantes de ambos planteles, donde Sebastián Vegas salió expulsado.

Después de lo ocurrido en el Pumas-León, Sebastián Vegas salió a disculparse con la afición a través de un mensaje en redes sociales, reconociendo que cometió un error.

Sebastián Vegas se disculpa por caer en provocaciones en el Pumas-León

Ante la expulsión al final del Pumas-León, Sebastián Vegas utilizó su cuenta oficial de Instagram para fijar su postura y dirigirse a los seguidores de los “panzas verdes”.

Sebastián Vegas se disculpa (Especial)

En su publicación, Sebastián Vegas admitió haber cometido un error al caer en las provocaciones del rival y asume la responsabilidad de su expulsión.

Asimismo, el defensor reafirmó su compromiso con la afición y el equipo, señalando su respeto a la institución y al escudo de León, tanto dentro como fuera de la cancha.

Agradeciendo finalmente el apoyo de los aficionados. Algo a destacar es que el defensa no vio minutos en el partido e irónicamente fue el único expulsado del encuentro.

Por su parte la directiva del conjunto esmeralda se mantiene a la espera de conocer las posibles sanciones disciplinarias que determine la comisión.

¿Qué pasó en la bronca del Pumas-León donde expulsaron a Sebastián Vegas?

La bronca del Pumas-León, donde expulsaron a Sebastián Vegas, se originó inmediatamente después del silbatazo final, cuando Rodrigo Echeverría e Israel Luna se hicieron de palabras en el campo.

Esta discusión inicial provocó una rápida reacción de los integrantes de Pumas y León, quienes se acercaron a la zona para encararse; esto incluyó gente de la banca como Sebastián Vegas.

Fue ahí cuando el defensor intervino directamente al tener un contacto físico con Robert Morales, delantero del conjunto universitario.

Lo cual provocó que el árbitro le mostrase la tarjeta roja, dejándolo como el único sancionado del altercado.

Pues fue el único que hizo contacto físico con intención de hacer daño, pues el resto de jugadores solo estuvieron gritando y amedrentándose, sin llegar a más.