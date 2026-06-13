El arquero mexicano, Sebastián García, se subió al podio de la Copa del Mundo de Tiro con Arco y se colgó la medalla de plata en arco compuesto.

Sebastían García tuvo una destacada actuación al imponerse con una ronda perfecta de 150 puntos en semifinales frente al turco Batuhan Akcaoglu, sin embargo, cayó ante el el neerlandés Mike Schloesser en la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

Sebastián García quedó en el segundo lugar de la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Sebastián Garcia se quedó con el segundo puesto tras perder la final de arco compuesto ante Mike Schloesser de los Países Bajos en la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

Para llegar a la final, Sebastián García tuvo que derrotar al turco Batuhan Akcaoglu a quien le ganó 150-148.

En tanto, su rival de la final Mike Schloesser avanzó tras vencer al danés Mathias Fullerton.

Sebastián García se cuelga la plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco. (captura)

Más mexicanos competirán por medalla en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Este domingo 13 de junio seguirá la actividad de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en la modalidad de recurvo donde el equipo mexicano femenil integrado por Ana Paula Vázquez Flores, Ángela Ruiz Rosales y Alejandra Valencia Trujillo buscará la medalla de oro.

Asimismo, Ana Paula Vázquez enfrentará la italiana Roberta di Francesco en las semifinales de la rama femenil individual para tratar de ganar una medalla.