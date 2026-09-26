Santos vs Pachuca juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-2 en el Estadio TSM. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Santos vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Santos 1-2 Pachuca es el pronóstico en el Estadio TSM, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.

Pronóstico: Santos 1-2 Pachuca.

Santos vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Pachuca, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.

Santos

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Emmanuel Echeverría, Bruno Amione, Kevin Balanta y José Abella

Mediocampistas: Nelson Sahiel Cedillo, Javier Güémez, Fran Villalba y Ezequiel Bullaude

Delanteros: Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Brian García, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann y Carlos Sánchez

Mediocampistas: Elías Montiel, Sergio Rodríguez, Oussama Idrissi y Víctor Guzmán

Delanteros: Kenedy y Salomón Rondón

Santos vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

Santos vs Pachuca se miden a partir de las 19:00 horas el sábado 26 de septiembre en el Estadio TSM.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por ESPN y ViX.