Santos vs Pachuca juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-2 en el Estadio TSM. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Santos vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Santos 1-2 Pachuca es el pronóstico en el Estadio TSM, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.
Pronóstico: Santos 1-2 Pachuca.
Santos vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Pachuca, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.
Santos
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Emmanuel Echeverría, Bruno Amione, Kevin Balanta y José Abella
- Mediocampistas: Nelson Sahiel Cedillo, Javier Güémez, Fran Villalba y Ezequiel Bullaude
- Delanteros: Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Brian García, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann y Carlos Sánchez
- Mediocampistas: Elías Montiel, Sergio Rodríguez, Oussama Idrissi y Víctor Guzmán
- Delanteros: Kenedy y Salomón Rondón
Santos vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
Santos vs Pachuca se miden a partir de las 19:00 horas el sábado 26 de septiembre en el Estadio TSM.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por ESPN y ViX.
- Partido: Santos vs Pachuca
- Fase: Jornada 10 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: ESPN y ViX