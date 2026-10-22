Santos vs Pumas jugaron en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 2-0 para la escuadra de la Comarca Lagunera.

Después del resultado en la Jornada 13, Santos se ubica en lugar 9 con 19 puntos.

Pumas, por su parte, se quedó con 16 unidades en la onceava posición del Apertura 2026.

Marcador final: Santos 2-0 Pumas.

Santos vs Pumas: así se definió el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Santos vs Pumas se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Santos con la necesidad de sumar puntos en el torneo, mientras Pumas busca clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Santos vs Pumas:

Minuto 6: Gol de Eduardo Aguirre (Santos)

Minuto 79: Gol de Franco Pardo (Santos)

¿Cuándo vuelven a jugar Santos y Pumas en la Liga MX?

Santos y Pumas volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Santos visita a Tijuana el 25 de octubre, mientras que Pumas enfrenta a Tigres el 24 del mismo mes.