En América, los vientos de cambio toman fuerza y el siguiente en salir del equipo sería Santiago Baños, quien se iría del club después del Mundial 2026.

Horas después de confirmarse la salida de Diego Ramírez, quien era Director Deportivo del primer equipo varonil del América, se habla de la partida de Santiago Baños.

¿Qué cargo tiene Santiago Baños en el América?

Santiago Baños es el presidente del América, y bajo su mandato las Águilas lograron el histórico tricampeonato en la Liga MX, pero su etapa estaría por terminar.

De acuerdo con información difundida por el comunicador Gustavo Mendoza, en Fox Sports, Santiago Baños dejaría la presidencia del América después del Mundial 2026.

¿Santiago Baños deja al América en 2026? Así es el plan para sacarlo del Nido (Montserrat Téllez)

¿Por que se iría Santiago Baños del América?

Santiago Baños se iría del América por decisión del dueño del equipo, Emilio Azcárraga, quien lo habría elegido para tomar el control deportivo de la Federación Mexicana de Futbol.

Azcárraga buscaría que Santiago Baños sea el encargado del destino de la Femexfut rumbo al Mundial 2030.

Sin embargo, un cambio de ese tamaño dependerá de lo que pase con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, ya que si hay un buen resultado deportivo, sería difícil hacer cambios en los altos mandos.

Emilio Azcárraga platicó con los jugadores del América en Coapa (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Santiago Baños ha llevado a la gloria al América

La salida de Santiago Baños del América no tendría que ver con los resultados deportivos del equipo.

Más allá del mal inicio que ha tenido el equipo en el Clausura 2026 de Liga MX, la realidad es que el proyecto de Baños es respaldado por Emilio Azcárraga.