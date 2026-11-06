San Luis vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 6 de noviembre a las 19 horas por ESPN y Disney+.

Partido: San Luis vs FC Juárez

Fase: Jornada 16 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ESPN y Disney+

San Luis vs FC Juárez es uno de los tres partidos programados este viernes 6 de noviembre, en la Jornada 16 del Apertura 2026.

San Luis vs FC Juárez: Día para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El viernes 6 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 16 de la Liga MX, día en que se miden San Luis vs FC Juárez.

San Luis vs FC Juárez: Hora para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido San Luis vs FC Juárez.

San Luis vs FC Juárez: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El partido San Luis vs FC Juárez podrá verse a través de la señal de ESPN y Disney+.