San Luis vs Pachuca continuaron con las acciones este domingo en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con victoria para la escuadra potosina por 2-1.

El partido San Luis vs Pachuca fue uno de los juegos programados este domingo como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: San Luis 2-1 Pachuca.

San Luis vs Pachuca: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

En el partido San Luis vs Pachuca de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA, las potosinas se llevaron el triunfo ante las Tuzas en el Estadio Libertad Financiera.

Así fueron los goles del partido San Luis vs Pachuca:

Minuto 45+1: Gol de Enyerliannys Higuera (San Luis)

Minuto 62: Gol de Enyerliannys Higuera (San Luis)

Minuto 65: Autogol de Frida Gomez (Pachuca)

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Pachuca en la Liga Femenil BBVA?

San Luis y Pachuca jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 para intentar seguir sumando puntos en el torneo de la Liga Femenil BBVA.

En la Liga Femenil BBVA, San Luis visitará a Tigres el domingo 27 de septiembre, mientras que Pachuca jugará contra Santos el sábado 26 de septiembre.