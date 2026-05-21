Spirit vs Pachuca jugaron la semifinal de la W Champions Cup con victoria 1-0 sobre las Tuzas.

Spirit y Pachuca dieron un partido digno de semifinal, sin embargo, las Tuzas no lograron sobreponerse a las norteamericanas en la semifinal de la W Champions Cup.

Spirit vs Pachuca: así fue el partido de semifinales de la W Champions Cup

En el partido Spirit vs Pachuca de la semifinal de la W Champions Cup, las estadounidenses ganaron 1-0 en el Estadio Hidalgo.

Así fueron los goles del partido Spirit vs Pachuca:

Minuto 80: Gol de Claudia Martínez (Spirit)

Spirit vs Pachuca se enfrentaron en las semifinales de la W Champions Cup. (Brandon / MEXSPORT)

¿Qué sigue para Spirit y Pachuca en la W Champions Cup?

Spirit ganó en las semifinales de la W Champions Cup luego de vencer a Pachuca en el Estadio Hidalgo, por lo que con la victoria se instalaron en la final para enfrentar al América en la disputa por el título de Concacaf femenino.

Pachuca, por su parte, perdió la semifinal ante Spirit de la W Champions Cup, por lo tanto, quedó eliminado del torneo y tendrá que esperar a la próxima edición para tratar de conseguir el campeonato.