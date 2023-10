Ruso Zamogilny hizo un análisis de lo que sucede en el Club Chivas después de haber perdonado a sus jugadores por el tema de indisciplina, donde comparó a Alexis Vega con una camioneta Jeep, incluso le dijo semejante bodrio.

Alexis Vega, quien es el activo más elevado del Club Chivas, fue comparado con una camioneta Jeep; caros y al final no sirven de nada, eso fue un poco del análisis que hizo el Ruso Zamogilny.

Hace unos días el Club Chivas salió con un comunicado en el que daba a conocer que Alexis Vega, Chicote Calderón y Raúl Martínez fueron reintegrados al equipo.

Esto desató opiniones encontradas entre la prensa y la afición, quienes consideraron que el rebaño es un chiste, pues primero exhibe a sus jugadores y luego los perdona.

Ruso Zamogilny compara a Alexis Vega con una Jeep

El analista de TUDN, el Ruso Zamogilny, hizo una surrealista comparación entre Alexis Vega y una camioneta Jeep, donde llegó a la conclusión de que ambos son de muy mala calidad.

Y es que el Ruso Zamogilny hizo énfasis en su camioneta Jeep, la cual su precio fue muy costoso, se le descompuso rápido y no rindió como él esperaba.

Pues así con Alexis Vega, jugador costoso, rinde poco dentro del campo y a parte hay que arreglarlo (lesiones, indisciplinas).

Además, detalló que comprarse una Jeep fue mala decisión, lanzando un dardo en contra de Amaury Vergara, diciendo que se equivocó al adquirir a Vega. Así lo hizo saber a través de sus redes sociales.

“Entiendo lo que le pasa a Chivas. Mi camioneta Jeep me salió cara y se averió rápido, mantenerla es costosa para el rendimiento que me da y no me conviene retenerla. Fue una mala decisión comprarla.

Para no perder parte de lo que invertí en ella voy a repararla, hacer como que me gusta y luego venderla. El que la compre que se haga cargo de semejante bodrio. Luego voy a ir por otra que me dé lo que necesito. Espero esta vez ser más acertado en mi adquisición”, dijo el analista de TUDN.

Ruso Zamogilny (captura de oantalla)

Alexis Vega no será parte de las convocatorias con el Club Chivas

De acuerdo a Fernando Cevallos, conductor de Fox Sports, Alexis Vega y otros jugadores perdonados no serán parte de la convocatorias del Club Chivas para los siguientes partidos.

Fernando Cevallos aseguró que reintegraron, mas no perdonaron a Alexis Vega, y esto fue con motivo de que el jugador no impusiera una queja con FIFA.

Sin embargo esta reintegración no significa que será parte de las convocatorias de Veljko Paunovic, por lo que el delantero no jugará lo que resta del torneo.

