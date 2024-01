Todo parece indicar que Rogelio Funes Mori no salió en los mejores términos de los Rayados de Monterrey, pues reventó a la directiva tras su salida.

Rogelio Funes Mori no entraba en planes de los Rayados de Monterrey para el Clausura 2024, por lo que su nuevo destino será Club Pumas pero a su llegada a la Ciudad de México, el jugador no perdonó a la directiva regia.

Y es que, Funes Mori mencionó que eligió no seguir en el equipo pues la directiva le informó que su futuro no estaría definido con el equipo, es por eso que tomó la mejor decisión.

“Creo que era lo mejor, creo que ya obviamente esta decisión la tomé por la directiva, creo que ellos ya me dieron a entender de que mi futuro no iba a ser aquí, así que creo que tomé la mejor decisión”, aseguró a los medios de comunicación.

Sin embargo, se dijo agradecido con la institución por el tiempo que estuvo ahí, pues fue un equipo que le dio todo a su familia y a él.

“Así que me voy feliz, me voy contento por todo lo que hice, por todo lo que logré y en una gran institución que me dio todo, que le dio todo a mi familia, así que estoy muy feliz”, señaló.

El ahora atacante de los Pumas, dice que “no le gustaron las formas”, que la directiva fue quien lo sacó; Tano Ortiz y su cuerpo técnico lo tenían contemplado para el Clausura 2024.



📹: @JessikaMendez pic.twitter.com/FktQkJqj4X — MedioTiempo (@mediotiempo) January 8, 2024

Rogelio Funes Mori arremete contra Rayados de Monterrey

Pese a su agradecimiento, Rogelio Funes Mori no dejó pasar, qu e las formas en las que la directiva lo despidió, no le gustaron para nada, luego de todo el tiempo que se mantuvo en el equipo.

“No, obviamente no me gustaron las formas, creo que se pueden hablar muchas cosas, yo siempre estuve a disposición del club… la directiva tiene que tomar decisiones y ellos pensaron que lo mejor era abrirme las puertas”, afirmó.

Por otro lado, dijo que el Tano Ortiz lo respaldó durante su estadía, pero la situación con la directiva se volvió desgastante: “Seguir acá ya era como que muy desgastante, más que todo por lo que me expresó la directiva”.

Rayados de Monterrey y su debut en el Clausura 2024

Los Rayados de Monterrey debutarán en los próximos días en un nuevo torneo en el futbol mexicano, se medirán ante Club Puebla en su primer partido.

El encuentro será el próximo sábado 13 de enero; lo hará en casa ante el Club Puebla.

