Sergio Canales niega haberse lesionado una vez más con Rayados de Monterrey este domingo 7 de enero, luego de haber encendido las alarmas durante un amistoso ante el Mazatlán FC.

Sergio Canales salió a hablar ante los medios de comunicación con la intención de apagar los rumores que señalaron que estaría nuevamente fuera de circulación debido a una lesión.

El mediocampista español de Rayados de Monterrey habría abandonado el terreno de juego ante el Mazatlán FC víctima de una molestia muscular que no quiso agravar, y por ende se retiró prematuramente del encuentro.

“Bien, bien, no tengo nada, llevaba unos días con molestias así. Como era un partido amistoso decidí no correr riesgos, fue dentro de lo normal…”, explicó el ex Real Betis

“Hice un golpeo así, sentía una molestilla, venía un poco cansado más que otra cosa, porque al final ha sido una lesión bastante dura (la pasada); en el golpeo, estoy bien y espero estar en los entrenamientos”, finalizó.

Rayados de Monterrey teme haber hecho las cosas mal con Sergio Canales

Rayados de Monterrey está a unos cuantos días de comenzar con su participación en el torneo Clausura 2024, sin embargo, los problemas habrían empezado mucho antes de eso.

La Pandilla teme haber hecho las cosas mal con Sergio Canales, quien el pasado sábado 6 de enero salió del terreno de juego resentido por una lesión que lo mantuvo fuera varias semanas.

El regreso del mediocampista español de 32 años de edad quizás habría sido apresurado, pero no solo eso, la directiva ya conocía el historial tan “accidentado” del ex Real Betis.

Si bien mientras se mantuvo sano brilló con su nivel de juego en la Liga MX, ahora que está sufriendo nuevamente para estar a tono sería acechado por los ‘fantasmas’ que lo han perseguido a través de su carrera.

Sergio Canales (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Rayados de Monterrey: ¿Cuándo y contra quién debuta en el Clausura 2024?

Rayados de Monterrey está listo para dar inicio con su búsqueda por el título de la Liga MX el próximo fin de semana en la Jornada 1 del Clausura 2024.

La Pandilla recibirá la visita del Club Puebla en el Estadio BBVA el sábado 13 de enero en punto de las 21:00 hrs., intentando sumar sus primeras unidades en casa.

