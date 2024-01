Rogelio Funes Mori es nuevo jugador de Club Pumas para este Clausura 2024 y desde el inicio ya siente los colores de su nuevo equipo.

Y es que, Rogelio Funes Mori inició el encuentro en la banca, pero eso no impidió que entonara con mucho fervor el Himno Universitario.

Sin duda alguna, los fans se ilusionaron con eso y cuando ingresó a la cancha lo alentaron desde las gradas.

Cabe recordar, que Funes Mori no entraba en planes con los Rayados de Monterrey, por lo que tenía que buscar acomodo en otro equipo, por lo que el cuadro auriazul fue su opción más viable .

Rogelio Funes Mori fue una figura importante en el cuadro regio, sin embargo los universitarios necesitaban reforzar su ataque tras la salida de Toro Fernández y Juan Dinenno.

Tanto Funes Mori, como Piero Quispe, el otro delantero que acaban de fichar, entonaron el Himno Universitario en la banca.

Club Pumas vs. Juárez FC

Club Pumas se midió ante Juárez FC en su debut del Clausura 2024, el encuentro se jugó en el Estadio Olímpico Universitario.

Luego de muchas polémicas, el cuadro universitario ganó 1-0 pese a la expulsión de Nathan Silva y un gol anulado.

Rogelio Funes Mori y su salida de Rayados de Monterrey

Rogelio Funes Mori, reconoció que no le gustaron las formas en que se dio su salida de los Rayados de Monterrey.

Y es que simplemente el equipo le informó que no entraba en planes con el equipo y él tuvo que mover las piezas para tener un nuevo destino.

“Creo que era lo mejor, creo que ya obviamente esta decisión la tomé por la directiva, creo que ellos ya me dieron a entender de que mi futuro no iba a ser aquí, así que creo que tomé la mejor decisión”, dijo.

No obstante, Rogelio Funes Mori, se dijo feliz y satisfecho por lo que hizo en el equipo a lo largo del tiempo.

“Así que me voy feliz, me voy contento por todo lo que hice, por todo lo que logré y en una gran institución que me dio todo, que le dio todo a mi familia, así que estoy muy feliz”, reconoció.

