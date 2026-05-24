El legendario Rey Mysterio fue presentado como el nuevo gerente general de la empresa Triple A este sábado 23 de mayo en una función realizada en la Ciudad de México.

El anuncio del nuevo puesto de Rey Mysterio, como gerente general de Triple A, fue hecho por la licenciada Marisela Peña, presidenta de la empresa de lucha libre mexicana.

El nombramiento afectó directamente a Dorian Roldán, quien poco a poco pierde peso en las decisiones de Triple A, que en el 2025 fue adquirida por la empresa WWE.

Esto dijo Rey Mysterio sobre su nuevo rol en Triple A

Al tomar el micrófono, Rey Mysterio destacó el valor sentimental de su regreso como gerente general de Triple A, empresa que le dio su primera oportunidad como luchador.

Rey Mysterio se comprometió “devolverle a Triple A y a todos ustedes un poco de lo mucho que me han dado”.

¿Qué busca Triple A con Rey Mysterio como gerente general?

Con el nombramiento de Rey Mysterio como gerente general de Triple A, la WWE dueña de la promotora mexicana, busca fortalecer la expansión internacional y darle estabilidad a la también conocida como la Caravana Estelar en la lucha libre mexicana.

Rey Mysterio, nuevo gerente general de Triple A (wwe / WWE)

La primera decisión de Rey Mysterio como gerente general de Triple A

La primera decisión de Rey Mysterio como gerente general de Triple A fue ordenar que se repita la lucha de campeonato, entre Rey Fénix y Laredo Kid debido a un final polémico.

La llegada de Rey Mysterio a la gerencia de Triple A ocurre en medio de una alianza estratégica entre la empresa mexicana y WWE, en la que la gigante estadounidense posee parte de la Caravana Estelar.

Sin embargo, la llegada de Rey Mysterio no le agradó a todos, entre ellos a su hijo Dominik Mysterio, actual Megacampeón de AAA, quien reaccionó negativamente al nombramiento.

La realidad es que, el debut formal de Mysterio en su nueva gestión será en el evento Noche de los Grandes, en la inducirá a Konnan al Salón de la Fama de Triple A en Triplemanía XXXIII.