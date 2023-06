Lionel Messi quien actualmente se encuentra en su natal Argentina, tras los partidos amistosos con su selección, provocó un hecho insólito a un repartidor de churros.

Con la idea de pasar algunos días en Rosario, Argentina, como es costumbre, Lionel Messi y su familia provocaron tremenda alegría a un repartidor de churros, a quien le hicieron un pedido vía WhatsApp.

De nombre Juan Pablo, el repartidor entregó el pedido encargado por la familia del campeón del mundo, al dejar los churros y ver que ahí estaba Antonella con uno de sus hijos, y ver pasar a Lionel Messi por detrás el repartidor rompió en llanto, pues no podía creerlo.

En redes sociales circula un audio, donde el repartidor de churros de nombre Juan Pablo cuenta los hechos a su madre en un mar de llanto.

Juan Pablo, repartidor de churros, no sabía que se dirigía a la casa de Lionel Messi

La historia del repartidor de churros comenzó cuando, Juan Pablo quería evitar ir a Kentucky, zona donde se encuentra la residencia de Lionel Messi, pues consideraba que en esa zona perdería mucho tiempo, ya que los clientes se demoran en la entrada.

Juan Pabló señaló que cuando llegó a la entrada había mucha gente, y pensó ‘¡qué lindo sería si me cruzo a Lionel Messi”’. “Cuando los de seguridad me atienden y les digo el lote a donde voy, me dijeron ‘viniste con suerte hoy, ¿sabés a la casa de quién vas? a la del campeón’.

Sin tomarle mucha importancia, pensó que era un chiste que le habían hecho los hombres de seguridad, pues le habían dado indicaciones de como llegar hasta la puerta principal, además de darle un GPS para no perderlo de vista.

“El de seguridad me dijo que me iban a retener el DNI y que me daban un GPS para entrar, le pregunté qué pasó porque nunca me habían hecho eso, y ahí me dijeron otra vez ‘ya sabés a la casa de quién vas, fijate con qué se la juega’.

Al llegar y ser recibido por un amigo de Messi y ver por detrás al campeón del mundo junto a su familia, no podía creerlo.

Juan Pablo no pudo tomarse foto con Lionel Messi

Al ver que los churros eran para la familia de Lionel Messi, Juan Pablo solicitó una foto, sin embargo la persona que lo recibió le dijo “está con los amigos” por lo que no pudo retratarse con el campeón del mundo.

Además, Juan Pablo aclaró que nunca saludó a Lionel Messi ni a su esposa Antonella, como se empezó a rumorar en un principio. Pues asegura que le hubiese encantado, pero que no fue así.

