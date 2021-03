Rebeca Bernal afirmó que los salarios en la Liga MX Femenil no alcanzan para vivir.

México.- Cada vez son más las jugadoras que alzan la voz en torno a los salarios que existen en la Liga MX Femenil. Ahora le tocó el turno a Rebeca Bernal, jugadora del CF Monterrey , quien pidió percepciones justas para sus colegas.

Las futbolistas de la Liga MX Femenil lejos están de querer ganar sueldos millonarios como el que percibe André-Pierre Gignac , el jugador mejor pagado de México, pues lo único que piden es que tengan un salario digno que les alcance para vivir como profesionales, tal como señaló Rebeca Bernal en entrevista con Récord.

“No exigimos que ganemos como Gignac o como los mejores jugadores del país, sino que ganemos lo que merecemos para vivir, no queremos los millones, pero un sueldo justo… es importante que hagamos fuerza para que se iguale en todos los equipos porque no es justo que compañeras ganen el sueldo que ganan porque no es suficiente para vivir” Rebeca Bernal

Las jugadoras de Liga MX Femenil no pueden pagar ni la luz

Hace unos días, Balbina Treviño , quien jugara para en Necaxa y CF Monterrey, dio a conocer el caso de una jugadora que le pidió su ayuda debido a que no completaba ni para gastos básicos como el pago de la luz.

“Hola Balbi, buenas tardes, quería pedirte un favor… cuenta que pagué la renta y me quedé sin dinero. Me faltó pagar agua y luz, quería ver si podrías ayudarme por favor, es que se me fue el dinero porque como me voy sola a mi terapia el Uber pues me sale muy caro y voy 2 veces al club, y pues quería ver si podrías ayudarme” Rebeca Bernal

La precariedad en materia salarial que existe en la Liga MX Femenil contrasta con el grado de escolaridad que ostentan las distintas futbolistas, y es que, según un estudio de El Financiero, más de la mitad cuenta con estudios universitarios.

El acoso sexual, otro de los problemas de la Liga MX Femenil

Además de la brecha salarial de género que existe en el futbol mexicano, las jugadoras de la Liga MX Femenil se enfrentan a otras problemáticas igual de severas, como es el acoso sexual.

Para Rebeca Bernal, es necesario que los clubes apoyen a sus jugadoras como lo han hecho hasta ahora. Aunado a ello, consideró que tan deleznables prácticas machistas como el acoso pueden mitigarse con una concientización a profundidad de la sociedad .

Rebeca Bernal Jorge Martínez / Mexsport