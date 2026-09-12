Levante vs FC Barcelona juegan en la Jornada 5 de LaLiga: Domingo 13 de septiembre, 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Levante vs FC Barcelona es uno de los encuentros de este 13 de septiembre como parte de la Jornada 5 de LaLiga.

Partido: Levante vs FC Barcelona

Fase: Jornada 5

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 08:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de Valencia

Transmisión: SKY Sports

FC Barcelona es el líder de LaLiga (@FCBarcelona)

Levante vs FC Barcelona: Día para ver el partido de LaLiga

El domingo 13 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 5 de LaLiga con el partido Levante vs FC Barcelona.

Levante vs FC Barcelona: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 08:15 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Levante vs FC Barcelona, partido en el que los culés defienden la cima de LaLiga.

Levante vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Levante vs FC Barcelona en la Jornada 5 de LaLiga.