El FC Barcelona tiene una nueva batalla por librar en el tema del fair play financiero, pues LaLiga de España le acusa de no tener la liquidez para inscribir a los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor.

Este 2 de abril, LaLiga emitió un comunicado aludiendo a una “operación corporativa relacionada con Palcos VIP comunicada a LALIGA por el FC Barcelona a finales del mes de diciembre pasado”, la cual les permitió inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor en la plantilla.

De acuerdo con el documento citado, el FC Barcelona designó por unos días a un auditor anónimo que certificó que el equipo había vendido palcos VIP de su estadio a un grupo de inversores del Medio Oriente.

El valor de esta operación se estimó en los 100 millones de euros, unos 2 mil millones de pesos, cantidad que abonó al límite salarial y permitió la inscripción de los dos jugadores mencionados.

LaLiga afirma que el FC Barcelona no tiene capacidad de inscripción

Luego de detallar el proceso que llevó a LaLiga a determinar que no existe el saldo ingresado por la venta de dichos palcos, la entidad lanzó un grave señalamiento contra el FC Barcelona.

Y es que en el punto seis del comunicado emitido por la Liga se afirma que el equipo culé “no tuvo el 31 de diciembre de 2024, ni el 3 de enero de 2025, ni ha tenido desde esa fecha, ni tiene a día de hoy saldo ni capacidad de inscripción, lo que se conoce públicamente como ‘Fair Play’, para la inscripción de los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor.

Es decir, el FC Barcelona habría mentido sobre la venta de los palcos VIP o al menos no reportó esos ingresos en tiempo y forma, pues La Liga señaló que “no se recoge en la cuenta de Pérdidas y Ganancias importe alguno de la referida operación corporativa, al contrario de lo que había sido certificado por el Club y por el auditor en el momento de la realización de dicha operación”.

La Liga denunció al auditor anónimo que, por un puñado de días, prestó servicios al FC Barcelona y que emitió el certificado de que la venta de los palcos VIP había sido en tiempo y forma.

De hecho, durante el proceso el FC Barcelona ha presentado a tres auditores distintos: “El FC Barcelona ha referido a LALIGA tener hasta tres auditores en los últimos tres meses: Grant Thornton, S.L.P, hasta antes del 31 de diciembre de 2024; un auditor distinto, nombrado el 31 de diciembre, y que seguía siéndolo el 3 de enero; y un tercer auditor, Crowe Auditores España, S.L.P.”

Aunque no habrá nada oficial hasta después del 7 de abril cuando las instancias de gobierno respondan a estos señalamientos, Dani Olmo y Pau Víctor no tendrían sus inscripciones aprobadas, por lo cual podrían no jugar más con el equipo.

FC Barcelona responde a los señalamientos de LaLiga

De inmediato, el FC Barcelona por intermedio de su presidente, Joan Laporta, aseguró de forma categórica el equipo ha cumplido con los requisitos para poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor.

“Han pasado tres meses desde que dije que las inscripciones de Olmo y Pau Víctor se habían realizado correctamente y que cumplimos todos los requisitos exigidos por la federación y LaLiga. Y así sigue siendo”, afirmó Joan Laporta.

Después de que en enero pudieran ser inscritos por el FC Barcelona, Dani Olmo y Pau Víctor han jugado con el primero equipo, el cual está metido de lleno en la pelea por el título de LaLiga, Champions League y Copa de Rey.