Real Madrid vs Celta de Vigo cierran la actividad dominical de la Jornada 15 de LaLiga. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se jugará en el Santiago Bernabéu.
El Real Madrid busca acercarse a la cima de LaLiga en poder del FC Barcelona, así que tiene prohibido dejar ir puntos ante Celta de Vigo en la Jornada 15.
Real Madrid vs Celta de Vigo: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de LaLiga
El Real Madrid es favorito para sumar tres unidades sobre el Celta de Vigo, con los que se pondría a un punto del lider FC Barcelona.
El pronóstico es triunfo de 3-1 a favor del Real Madrid sobre el Celta de Vigo, en actividad de la Jornada 15 de LaLiga.
Real Madrid vs Celta de Vigo: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de LaLiga
Real Madrid recibirá con esta posible alineación al Celta de Vigo en la Jornada 15 de LaLiga.
Portero
- Courtois
Defensas
- Valverde
- Asencio
- Militao
- Carreras
Mediocampistas
- Tchouaméni
- Ceballos
- Güler
Delanteros
- Bellingham
- Vinicius
- Mbappé
Celta de Vigo buscará dar la sopresa en la cancha del Real Madrid, con esta posible alineación.
Portero
- Radu
Defensas
- Javi Rodríguez
- Starfelt
- Marcos Alonso
Mediocampistas
- Javi Rueda
- Moriba
- Miguel Román
- Sergio Carreira
Delanteros
- Iago Aspas
- Borja Iglesias
- Bryan
Real Madrid vs Celta de Vigo: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 15 de LaLiga
El Celta de Vigo visita a Real Madrid en la Jornada 15 de LaLiga, partido programado para jugarse el domingo 7 de diciembre de 2025, a las 14 horas, tiempo del centro de México.
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Celta de Vigo, el domingo 7 de diciembre, como parte de la Jornada 15 de LaLiga.
- Partido: Real Madrid vs Celta de Vigo
- Fase: Jornada 15 de LaLiga
- Fecha: Domingo 7 de diciembre de 2025
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Real Madrid y Celta de Vigo a la Jornada 15 de LaLiga?
El Real Madrid goleó 3-0 al Athletic en partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga, y es el segundo lugar de la competencia previo a su juego ante Celta de Vigo.
Con 36 puntos, el Real Madrid acecha al FC Barcelona que tienes 40 en la cima.
Celta de Vigo, rival del Real Madrid en la Jornada 15 de LaLiga, es lugar 12 con 16 puntos.