Real Madrid vs Atlético de Madrid juegan el domingo 22 de marzo en la Jornada 29 de LaLiga. Pronóstico 2-1 a favor de los Merengues en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Real Madrid vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de LaLiga

El pronóstico del partido Real Madrid vs Atlético de Madrid es victoria para los merengues por marcador 2-1 en la Jornada 29 de la LaLiga.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid

Real Madrid vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 29 de LaLiga.

Real Madrid

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Alexander-Arnold, Rüdiger, Mendy, Huijsen

Mediocampistas: Valverde, Tchouaméni, Güler, Díaz, Pitarch

Delantero: Vinícius Jr.

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez y David Hancko

Mediocampistas: Koke, Pablo Barrios; Giuliano Simeone y Thiago Almada

Delanteros: Ademola Lookman y Julián Álvarez

Real Madrid vs Atlético de Madrid: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 29 de LaLiga

La Jornada 29 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Atlético de Madrid este domingo 22 de marzo a partir de las 14 horas. Transmite SKY Sports.

Partido: Real Madrid vs Atlético de Madrid

Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026

Fase: Jornada 29

Torneo: LaLiga

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid vs Elche: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga. (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo llegan Real Madrid vs Atlético de Madrid a la Jornada 29 de LaLiga?

Real Madrid llega al partido de ida de la Jornada 29 de LaLiga ante Atlético de Madrid con la moral en alto, después de eliminar al Manchester City en la Champions League 2026.

Cuatro puntos separan al Real Madrid del FC Barcelona, que con 70 puntos comanda la competencia española,

Atlético de Madrid, por su parte, marcha en el lugar 3 del torneo con 57 unidades y su objetivo es mantenerse en esa zona de LaLiga.