Cruz Azul vs León chocan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Cruz Azul vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Cruz Azul 3-2 León es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.
Pronóstico: Cruz Azul 3-2 León.
Cruz Azul vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs León, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Jesús Orozco y Omar Campos
- Mediocampistas de contención: Érik Lira, Ángel Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y Nicolás Ibáñez
- Delantero: Gabriel “Toro” Fernández
León
- Portero: Irving Omar Martínez
- Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara y Salvador Reyes
- Mediocampista defensivo: José Rodríguez, Yael Uribe, Luis Alexis Valadez, Fernando Beltrán e Ismael Díaz
- Delantero: Díber Cambindo
Cruz Azul vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
Cruz Azul vs León se enfrentan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 1 de noviembre a las 19 horas por TUDN y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs León
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TUDN y ViX