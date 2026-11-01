Cruz Azul vs León chocan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Cruz Azul 3-2 León es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.

Pronóstico: Cruz Azul 3-2 León.

Cruz Azul vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs León, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Jesús Orozco y Omar Campos

Mediocampistas de contención: Érik Lira, Ángel Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y Nicolás Ibáñez

Delantero: Gabriel “Toro” Fernández

León

Portero: Irving Omar Martínez

Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara y Salvador Reyes

Mediocampista defensivo: José Rodríguez, Yael Uribe, Luis Alexis Valadez, Fernando Beltrán e Ismael Díaz

Delantero: Díber Cambindo

Cruz Azul vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Cruz Azul vs León se enfrentan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 1 de noviembre a las 19 horas por TUDN y ViX.