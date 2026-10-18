América vs Pachuca en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 18 de octubre a las 19 horas por ViX, YouTube y TUDN.

Partido: América vs Pachuca

Fase: Jornada 11 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX, YouTube y TUDN

América es favorita para vencer a Pachuca (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

América vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 18 de octubre de 2026 continúa la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA con el partido América vs Pachuca.

América vs Pachuca: Horario del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido América vs Pachuca de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Pachuca ha tenido un torneo de altibajos (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

América vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?

El partido América vs Pachuca podrá verse a través de las señales de ViX, YouTube y TUDN.