La Jornada 10 de LaLiga continuó con el partido Atlético de Madrid vs Deportivo, duelo que terminó a favor del equipo colchonero.

Atlético de Madrid llegó a 25 puntos para afianzarse como segundo lugar en LaLiga, cuatro unidades arriba del Real Madrid.

El Deportivo se quedó en 11 puntos, como décimo lugar de la máxima competencia española.

Marcador final: Atlético de Madrid 1-0 Deportivo

Atlético de Madrid vs Deportivo: Así se definió el partido de la Jornada 10 de LaLiga

El partido de la Jornada 10 de LaLiga, Atlético de Madrid vs Deportivo, no fue sencillo para el equipo local, que defendió con fuerza su ventaja hasta sumar tres puntos más.

Julián Álvarez fue el héroe del partido para el Atlético de Madrid, olvidando de la polémica que protagonizó hace unas semanas cuando intentó irse del equipo rojiblanco.

Así llegó la victoria de Atlético de Madrid vs Deportivo:

Minuto 48: Gol de Julián Álvarez (Atlético de Madrid 1-0 Deportivo)

Atlético de Madrid sigue por buen camino en la temporada de LaLiga

¿Cuándo vuelven a jugar Atlético de Madrid y Deportivo en LaLiga?

La Liga continuará con su Jornada 11 a partir del viernes 30 de octubre, con el Atlético de Madrid y Deportivo jugando sus respectivos partidos.

Atlético de Madrid visitará al Levante el sábado 31 de octubre, mientras que Deportivo cerrará la Jornada 11 el lunes 2 de noviembre en casa, ante el Osasuna.