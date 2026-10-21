Real Betis vs Feyenoord se encuentran en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 2-0 en la cancha del equipo español, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Real Betis vs Feyenoord: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Real Betis vs Feyenoord es triunfo del equipo local con marcador de 2-0 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Real Betis 2-0 Feyenoord

Real Betis vs Feyenoord: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Betis vs Feyenoord, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Real Betis

  • Portero: Álvaro Vallés
  • Defensas: Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan y Fran García
  • Mediocampistas: Marc Roca, Isco y Deossa
  • Delanteros: Antony, Parrott y Abde Ezzalzouli
Feyenoord venció al Como en la Jornada 2 de la Champions League
Feyenoord venció al Como en la Jornada 2 de la Champions League (Patrick Post / AP Photo/Patrick Post)

Feyenoord

  • Portero: Ernst
  • Defensas: Read, St. Juste, Mármol y Javi López
  • Mediocampistas: Zechiël, Vanhoutte y Targhalline
  • Delanteros: Hadj Moussa, Ferri y Valente

¿Cuándo y dónde ver el partido Real Betis vs Feyenoord en la Champions League?

Real Betis vs Feyenoord juegan en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13 horas con transmisión por FOX One.

  • Partido: Real Betis vs Feyenoord
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio La Cartuja
  • Transmisión: FOX One