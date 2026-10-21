Real Betis vs Feyenoord se encuentran en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 2-0 en la cancha del equipo español, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Real Betis vs Feyenoord: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Real Betis vs Feyenoord es triunfo del equipo local con marcador de 2-0 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Real Betis 2-0 Feyenoord

Real Betis vs Feyenoord: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Betis vs Feyenoord, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Real Betis

Portero: Álvaro Vallés

Defensas: Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan y Fran García

Mediocampistas: Marc Roca, Isco y Deossa

Delanteros: Antony, Parrott y Abde Ezzalzouli

Feyenoord venció al Como en la Jornada 2 de la Champions League (Patrick Post / AP Photo/Patrick Post)

Feyenoord

Portero: Ernst

Defensas: Read, St. Juste, Mármol y Javi López

Mediocampistas: Zechiël, Vanhoutte y Targhalline

Delanteros: Hadj Moussa, Ferri y Valente

¿Cuándo y dónde ver el partido Real Betis vs Feyenoord en la Champions League?

Real Betis vs Feyenoord juegan en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13 horas con transmisión por FOX One.