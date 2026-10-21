Real Betis vs Feyenoord se encuentran en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 2-0 en la cancha del equipo español, el miércoles 21 de octubre de 2026.
Real Betis vs Feyenoord: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Real Betis vs Feyenoord es triunfo del equipo local con marcador de 2-0 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Real Betis 2-0 Feyenoord
Real Betis vs Feyenoord: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Betis vs Feyenoord, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
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Real Betis vs Feyenoord: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League
Real Betis
- Portero: Álvaro Vallés
- Defensas: Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan y Fran García
- Mediocampistas: Marc Roca, Isco y Deossa
- Delanteros: Antony, Parrott y Abde Ezzalzouli
Feyenoord
- Portero: Ernst
- Defensas: Read, St. Juste, Mármol y Javi López
- Mediocampistas: Zechiël, Vanhoutte y Targhalline
- Delanteros: Hadj Moussa, Ferri y Valente
¿Cuándo y dónde ver el partido Real Betis vs Feyenoord en la Champions League?
Real Betis vs Feyenoord juegan en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13 horas con transmisión por FOX One.
- Partido: Real Betis vs Feyenoord
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Cartuja
- Transmisión: FOX One