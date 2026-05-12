Rayadas vs América juegan la final de ida de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria de Monterrey, 2-1 sobre las Águilas, en la cancha del Estadio BBVA.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil, Rayadas vs América.
Rayadas eliminó Pachuca en las semifinales, mientras que América dejó fuera al Toluca, para que las dos mejores escuadras del torneo se citen en la Final.
Rayadas vs América: Pronóstico de la Final de ida de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, Rayadas vs América, en la Final de la Liga MX Femenil, es victoria 2-1 para las locales en el Estado BBVA.
Pronóstico: Rayadas 2-1 América
Rayadas vs América: Posibles alineaciones de la final de ida de la Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs América, en la ida de la Final de la Liga MX Femenil.
Rayadas
- Portera: Paola Manrique
- Defensas: Daniel Monroy, Alejandra Calderón, Valeria del Campo y Carol Cázares
- Mediocampistas: Diana García, Marcela Restrepo, Christina Burkenroad y Valeria Vargas
- Delanteras: Lucía García y Alice Soto
América
- Portera: Sandra Paños
- Defensas: Mariela Ramos, Kimberly Rodríguez, Isadora Haas, Karina Rodríguez.
- Medias: Gabriela García, Irene Guerrero y Nancy Antonio.
- Delanteras: Scarlett Camberos, Geyse Ferreira y Sarah Luebbert.
Rayadas vs América: Día, hora y canal para ver la Final de ida de la Liga MX Femenil
Rayadas vs América juegan la Final de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 14 de mayo de 2026 y será transmitido por ViX y YouTube.
- Partido: Rayadas vs América
- Fase: Ida de la Final, Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y YouTube