Rayadas vs América juegan la final de ida de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria de Monterrey, 2-1 sobre las Águilas, en la cancha del Estadio BBVA.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil, Rayadas vs América.

Rayadas eliminó Pachuca en las semifinales, mientras que América dejó fuera al Toluca, para que las dos mejores escuadras del torneo se citen en la Final.

Rayadas vs América: Pronóstico de la Final de ida de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Rayadas vs América, en la Final de la Liga MX Femenil, es victoria 2-1 para las locales en el Estado BBVA.

Pronóstico: Rayadas 2-1 América

Rayadas vs América: Posibles alineaciones de la final de ida de la Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs América, en la ida de la Final de la Liga MX Femenil.

Rayadas

Portera: Paola Manrique

Defensas: Daniel Monroy, Alejandra Calderón, Valeria del Campo y Carol Cázares

Mediocampistas: Diana García, Marcela Restrepo, Christina Burkenroad y Valeria Vargas

Delanteras: Lucía García y Alice Soto

Rayadas eliminó a Pachuca en la semifinales de la liga MX Femenil (MEXSPORT / MEXSPORT)

América

Portera: Sandra Paños

Defensas: Mariela Ramos, Kimberly Rodríguez, Isadora Haas, Karina Rodríguez.

Medias: Gabriela García, Irene Guerrero y Nancy Antonio.

Delanteras: Scarlett Camberos, Geyse Ferreira y Sarah Luebbert.

Scarlett Camberos busca ganar el título con el América Femenil (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Rayadas vs América: Día, hora y canal para ver la Final de ida de la Liga MX Femenil

Rayadas vs América juegan la Final de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 14 de mayo de 2026 y será transmitido por ViX y YouTube.