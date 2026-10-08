Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, rompió el silencio sobre las controversias legales que marcaron las últimas semanas de su vida y reconoció los errores que cometió, aunque también se defendió de las críticas que recibió por parte de aficionados en distintos estadios de LaLiga.

En una entrevista con el diario AS, el futbolista español de 23 años habló sobre los episodios que afectaron su imagen pública: una multa por conducir bajo los efectos del alcohol y el procedimiento judicial relacionado con la difusión de imágenes de carácter sexual que involucraban a antiguos compañeros del Castilla y a menores de edad, en este último caso, Raúl Asencio fue absuelto.

“Yo me equivoqué. Lo admití y lo admito, he pedido perdón y lo seguiré pidiendo. Soy un chico de 23 años y he cometido errores como todos podemos cometer a esa edad. Pero tengo que ser consciente de dónde estoy”. Raúl Asencio, jugador del Real Madrid.

Raúl Asencio busca dejar atrás sus problemas y centrarse en el Real Madrid

El central Raúl Asencio reconoció que jugar para el Real Madrid implica una responsabilidad adicional y aseguró que su objetivo es dejar atrás esta etapa para concentrarse en su carrera profesional.

“Estoy en el Real Madrid y eso no puede volver a ocurrir. Soy consecuente con ello y sólo pienso en dar la vuelta a esta situación. Soy el primer dolido”, añadió, antes de manifestar su deseo de conquistar títulos con el conjunto blanco.

Raúl Asencio, del Real Madrid: “No maté a nadie, no hice nada”. (ITZEL ESPINOZA / SDPdeportes)

Sin embargo, Raúl Asencio también cuestionó las reacciones que enfrentó cuando visitó otros estadios, donde recibió abucheos y críticas por sus problemas extradeportivos.

“No maté a nadie, no hice nada. Pero más allá de eso, era un trámite. Yo estaba tranquilo con mi conciencia y eso es lo más importante”. Raúl Asencio, jugador del Real Madrid.

Raúl Asencio se encuentra lesionado y estará fuera del Real Madrid

Mientras intenta recuperar la normalidad, Raúl Asencio enfrenta otro obstáculo: el Real Madrid informó que sufrió una fractura por estrés en la tibia derecha.

De acuerdo con ESPN, la lesión lo mantendría alejado de las canchas entre dos y tres meses, prolongando su ausencia durante una temporada en la que todavía no ha sumado minutos.