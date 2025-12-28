La NFL cerrará su Semana 17 cuando se midan Rams vs Falcons en el Monday Night. Consulta en esta nota la hora y canal para ver el partido rumbo a los Playoffs.

Partido: Rams vs Falcons

Semana de la NFL: 17

Fecha: Lunes 29 de diciembre de 2025

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Mercedes-Benz Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN

Rams vs Falcons: A qué hora ver el Monday Night de la Semana 17 de la NFL

La Semana 17 de la NFL inició el jueves 25 de diciembre y el partido Rams vs Falcons marcará el cierre de las acciones en el Monday Night, a las 19:15 horas.

El grueso de la Semana 17 de la NFL se programó el domingo 28 de diciembre, dejando para el Monday Night el partido Rams vs Falcons.

Rams vs Falcons: ¿Dónde ver el Monday Night de la Semana 17 de la NFL?

Las señales de Disney+ y ESPN transmitirán el Monday Night de la Semana 17 de la NFL, protagonizado por Rams vs Falcons, el lunes 22 de diciembre.

¿Cómo llegan los Rams a la Semana 17 de la NFL?

Los Ángeles Rams llegan a la Semana 17 de la NFL con un balance de 11-4 y todavía con opciones matemáticas de pelear por el primer puesto de la Conferencia Nacional.

A pesar de perder ante Seahawks en la Semana 16, el equipo de Sean McVay ha sido de los más sólidos de la NFL, especialmente como visitante.

¿Cómo llegan los Falcons a la Semana 17 de la NFL?

Los Atlanta Falcons llegan a la Semana 17 de la NFL con récord de 6-9, ya sin opciones reales de postemporada.

Falcons ha alternado buenas actuaciones con derrotas contundentes ante equipos de primer nivel como Rams, y jugar en casa y sin presión puede convertirlos en un rival incómodo.

El historial reciente entre Falcons y Rams ha estado marcado por partidos abiertos y con anotaciones.

En Atlanta, los duelos suelen ser igualados, pero la tendencia favorece claramente al conjunto de Los Ángeles Rams.