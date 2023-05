El mundo del tenis recibió este jueves 18 de mayo una de las noticias más impactantes de la temporada, luego de que Rafael Nadal anunciase que se ausentará de Roland Garros.

Rafael Nadal, leyenda del tenis, no solo se perderá Roland Garros, pues su intención es prepararse física y mentalmente para posiblemente retirarse el próximo año .

El tenista nacido en Manacor dio a conocer su postura al respecto y habló sobre las lesiones que lo han mantenido fuera de las pistas desde el pasado Abierto de Australia, en el mes de enero.

“Probablemente 2024 va a ser mi último año en el Tour profesional. Mi motivación es intentar disfrutar y despedirme de todos los torneos que han sido importantes para mi”, comentó Rafa.

“No me gusta la palabra, pero me siento con la fuerza suficiente de no retirarme de esta manera. Me he esforzado muchísimo, y quiero retirarme a buen nivel, jugando, y no en una rueda de prensa. Voy a luchar por esa filosofía que tengo, de luchar un poco más”, sentenció.

Rafael Nadal: ¿De qué otras afecciones ha padecido el mejor tenista español de la historia?

Rafael Nadal ha tenido una carrera llena de logros y triunfos en los más grandes escenarios del tenis profesional, sin embargo, también ha sufrido de diferentes afecciones en el camino a la cima, como el síndrome de Müller-Weiss, que se le detectó en 2005.

Nadal padece también de la enfermedad de Hoffa, misma que lo ha tenido que llevar al quirófano para ser intervenido en las rodillas.

La enfermedad de Hoffa se produce por la inflamación del tejido graso que se ubica en la zona posterior del ligamento rotuliano y por debajo de la rótula.

Rafa Nadal suma 21 lesiones en los 19 años que ha competido dentro de la ATP, casi el número de Grand Slams que ha ganado.

Rafael Nadal: Palmarés

22x Grand Slam

Oro en Juegos Olímpicos de Beijing 2008

11 títulos de la ATP

5x Copa Davis

1x Copa ATP

2x Laver Cup

Récord de 137 victorias y 75 derrotas

