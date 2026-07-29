En su nueva faceta como empresario e inversor de proyectos vinculados a la hotelería, la educación y el deporte, Rafa Nadal analiza la mentalidad de las nuevas generaciones sobre el ahorro y el gasto.

Decidido a construir un legado fuera de la cancha, Rafa Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, dice haberse dado cuenta que las prioridades de las personas cambiaron, la forma de ahorrar y gastar es diferente.

“Antes, la gente siempre intentaba ahorrar para comprarse un coche o una casa. Ahora valoran mucho las experiencias, invierten en ellas, en viajar y en conocer lugares diferentes“ Rafa Nadal

Rafael Nadal (Tomada de video )

En declaraciones para CNBC Internacional y durante la inauguración de su hotel en islas Canarias, Rafa Nadal explica que años de viajes por el circuito profesional lo inspiraron a apostar en el negocio de la hotelería.

El empresario español, de 40 años, se unió al presidente y CEO de Meliá Hotels Internationa, Gabriel Escarrer, para fundar “Zel”, la marca de hoteles de lujo.

“Empezamos anotando ideas en una servilleta”, revela antes de asegurar que el proyecto nace desde la intención de ofrecer un estilo de vida mediterráneo, complementado con bienestar, ocio y nuevas experiencias.

Actualmente, Zel cuenta con cuatro hoteles, ubicados en Mallorca, Costa Brava (Tossa de Mar), Punta Cana y Fuerteventura. Se prevé su llegada a Argentina.

Además de su inversión en la hotelería, Rafa Nadal tiene otros proyectos, destacando la Rafa Nadal Academy, así como diferentes centros deportivos internacionales e iniciativas formativas.

La compra de vivienda pierde terreno frente a los viajes y experiencias

Las nuevas generaciones ahorran y gastan diferente. La reflexión de Rafa Nadal refleja la realidad. Adquirir vivienda hoy en día se ha vuelto una misión muy complicada.

El fuerte incremento de los precios, el aumento de la taza de interés, la menor capacidad de ahorro individual y en numerosos hogares, han influido en la toma de decisiones sobre el gasto y el ahorro.

De acuerdo con un estudio de Fotocasa Research, la imposibilidad de reunir los ahorros para adquirir una casa afecta al 38% de los potenciales compradores. Esta barrera económica retrasa la edad ideal para acceder a una vivienda propia.

En España, y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, el gasto turístico (viajes y experiencias) mantiene una tendencia creciente después de la pandemia.