ESTIRA Y AFLOJA

Una misteriosa reunión de los directivos de Cruz Azul, bueno, de la acción que encabeza Víctor Velázquez porque ahora tras la reaparición de los Álvarez a este club le han salido más dueños que nada, detonó en el trascendido de la salida de Juan Reynoso.

De nueva cuenta, en este club se hacen las cosas de manera sospechosa, abriendo paso a las especulaciones y haciendo que el último que se entera de lo que está sucediendo es el principal personaje, en este caso, Reynoso.

Que el peruano deje de ser el técnico del equipo cruzazulino no es una sorpresa, ya que desde febrero había presentada su renuncia, la cual no le aceptaron por lo que continuó con el equipo, aunque a fuerza de ser sinceros, ya nunca se le percibió igual, no estaba a gusto.

Por eso hoy no sorprenderá a nadie su salida, siendo lo que sí molesta, a Reynoso y su cuerpo técnico, las formas en que se realizan. Estas son las razones de la salida del peruano del equipo al que hizo campeón después de 23 años:

Tras la salida de Álvaro Dávila y su grupo de trabajo de Cruz Azul , a Juan Reynoso no le gustó el regreso de Jaime Ordiales, con quien no tiene una buena relación, ya que no lo consideraba el técnico ideal para el equipo.

, a Juan Reynoso no le gustó el regreso de Jaime Ordiales, con quien no tiene una buena relación, ya que no lo consideraba el técnico ideal para el equipo. Reynoso renunció en febrero y solamente se quedó en el equipo porque así se lo solicitaron los jugadores; sin embargo, no se veía las misma dinámica y armonía que cuando fueron campeones de Liga.

Aunque le llevaron refuerzos que pidió, cada vez su palabra tenía menos peso en cuestiones de lo que podría venir para el equipo a futuro.

La situación de Joaquín Velázquez, a quien Cruz Azul corrió sin darle la oportunidad de defenderse en un proceso legal (del que al final salió limpio), fue un duro golpe para el cuerpo técnico que se sintió abandonado.

Desde adentro comenzaron a filtrarse las opciones de entrenador y el nombre que volvió a tomar fuerza fue el de Hugo Sánchez, candidato de Ordiales, lo cual parece ser el último golpe para el peruano.

Si bien en lo deportivo, los fracasos de Cruz Azul este semestre harían que cualquier entrenador, no solamente Reynoso, tuviera un pie y medio en el equipo, las formas siguen siendo las que no son propias de una institución que se supone es de las más importantes del país. Una reunión sin convocar al peruano, trascendidos y más trascendidos, este Cruz Azul está por entrar a una nueva época de oscuridad.

