Carlos Cabrera es un periodista deportivo que ha ganado notoriedad en los últimos meses por su participación en ruedas de prensa de Chivas y en esta ocasión realizó una pregunta táctica a Gabriel Milito, entrenador del Guadalajara.

Carlos Cabrera se ha especializado en la cobertura de Chivas, asistiendo regularmente a conferencias de prensa y eventos del club. Su estilo directo y cuestionamientos incisivos sobre temas sensibles, como el rendimiento del equipo, la continuidad del entrenador o decisiones tácticas, lo han colocado en el centro de atención.

Recientemente, le hizo un cuestionamiento a Gabriel Milito sobre el rendimiento del equipo y sobre el jugador que debería buscar el entrenador, misma pregunta que no le quedó clara al DT, por lo que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

¿Quién es Carlos Cabrera? El periodista que está siendo señalado por hacer una pregunta táctica

Carlos Cabrera González es un periodista egresado de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, que es reconocido por su seguimiento detallado a Chivas.

Carlos Cabrera se cataloga como “un apasionado del fútbol y la comunicación, con el firme propósito de contar historias que conecten con la afición y aporten una visión fresca al mundo de la comunicación”.

Cuenta con experiencia en medios como Grupo Reforma y dentro de la Universidad Panamericana, laborando como consultor editorial, corresponsal de deportes y community manager.

Como ya es costumbre, les comparto la pregunta que le hice a Gabriel Milito, entrenador de Chivas, en la conferencia de prensa post-partido.



De todas las que le he podido hacer, quizá esta sea con la que menos satisfecho estoy pero también de la que más aprendí. Debí haber sido… pic.twitter.com/0ylfp2OMPz — Carlos Cabrera (@carloscglezz) January 11, 2026

¿Qué edad tiene Carlos Cabrera?

No hay información pública confiable ni verificable sobre su edad exacta, fecha de nacimiento o año aproximado, por lo que probablemente sea un joven que se encuentre entre los 20’s y 30’s.

¿Quién es la esposa de Carlos Cabrera?

Debido a que es un joven, no existe información de que esté casado o tenga una pareja.

¿Cuántos hijos tiene Carlos Cabrera?

Por la misma situación de que no revela datos de su vida privada, no se le conoce que tenga hijos.

¿Qué estudió Carlos Cabrera?

En sus perfiles públicos de redes sociales, donde se describe como “Analista y comunicador en proceso”, Carlos Cabrera no menciona explícitamente qué carrera estudió, universidad, título o grado académico.

Sus publicaciones se centran casi por completo en análisis táctico del fútbol, cobertura de Chivas, reflexiones sobre su crecimiento profesional y momentos en conferencias de prensa.