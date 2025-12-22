La Navidad se acerca y pensando en qué puedes ver el 25 de diciembre mientras disfrutas el recalentado de la cena, te compartimos todos los eventos deportivos agendados para el jueves previo al fin de semana.

La NFL y la NBA no se detienen y ofrecen varios partidos que prometen muchas emociones, al igual que la Liga ARCO del beisbol mexicano, que busca a las novenas que jugarán los Playoffs 2025.

¿Qué ver el 25 de diciembre de 2025? La NFL ofrece tres grandes partidos

En plena recta final de la temporada rumbo a los Playoffs 2025, la NFL programó tres partidos en el arranque de la Semana 16 de la competencia, el jueves 25 de diciembre.

Todo arranca a las 12 horas con el Cowboys vs Commanders; la acción continúa con Lions vs Viking y en el turno estelar, Broncos visita a Chiefs.

Partidos de la NFL el jueves 25 de diciembre

Cowboys vs Commanders | Jueves 25 de diciembre | 12 horas | Netflix

Lions vs Vikings | Jueves 25 de diciembre | 15:30 horas | Netflix

Broncos vs Chiefs | Jueves 25 de diciembre | 19:15 horas | Fox Sports-Amazon Prime Video

A full day of football on Christmas 🎄 pic.twitter.com/sYHGjxpE5D — NFL (@NFL) December 22, 2025

¿Qué ver el 25 de diciembre de 2025? La NBA promete grandes jugadas y mucha adrenalina

La NBA se detendrá el miércoles 24 de diciembre, pero un día después, en plena Navidad, volverá a la carga con 5 partidos que encenderán las duelas.

A continuación te compartimos qué partidos de la NBA se jugarán el jueves 25 de diciembre en Navidad.

Knicks vs Cavaliers | 11:00 horas | Disney+ y ESPN

Thunder vs Spurs | 13:30 horas | Disney+ y ESPN

Warriors vs Mavericks | 16:00 horas | Disney+ y ESPN

Lakers vs Rockets | 19:00 horas | Disney+ y ESPN

Nuggets vs Timberwolves | 21:30 horas | Disney+ y ESPN

¿Qué ver el 25 de diciembre de 2025? La Liga ARCO busca novenas para los Playoffs

A pocos días de terminar el calendario regular de la Liga ARCO del beisbol mexicano, ocho novenas continuarán su camino el jueves 25 de diciembre en plena Navidad.

Estos son los juegos que se disputarán en la Liga ARCO el jueves 25 de diciembre de 2025: